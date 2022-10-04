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КХЛ

Сегодня, 22:41

Главный тренер «Куньлуня»: «Очень мало у ребят было сил, выжимали из себя последнее»

Иван Шитик
Корреспондент

Главный тренер «Куньлуня» Грег Айрленд прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Северстали» (2:3 Б).

«Хорошо, что сегодня получилось забрать хотя бы одно очко. Очень мало у ребят было сил, выжимали из себя последнее. Иногда получалось так, что отдавали шайбу, но оставались жадными и боролись. Балл для нас тоже является неплохим результатом.

Мы ожидали, что эта игра будет тяжелой и из-за графика, и из-за соперника. Получилось и правда напряженно. Надеюсь, что в ближайшие пару дней получится хорошо отдохнуть, потом хорошо потренироваться и выйти заряженными на следующий матч. Отмечу действия спецбригад, они достойно поработали сегодня. Также похвалы заслуживает Смит.

Защитник Фрэм сыграл в атаке? Мы обсуждали с ним это на предсезонных сборах, как что для него это не сюрприз. Он умный игрок с хорошим катанием, способный сыграть в атаке, что в определенных ситуациях может дать нам преимущество», — цитирует тренера сайт КХЛ.

Источник: https://www.khl.ru/news/2022/10/04/503273.html
ХК Куньлунь Ред Стар
ХК Северсталь
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