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Сегодня, 21:01

Главный тренер «Куньлуня»: «Мне понравилась реакция игроков на мои комментарии после предыдущего матча»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Куньлуня» Грег Айрленд прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Спартака» (3:2 ОТ).

«Мне понравилась реакция игроков на мои комментарии после предыдущего матча. Если сравнивать с ним, игра сегодня была намного лучше, более структурированная. Нам удалось сделать очень многое, хорошо владели шайбой во всех трех зонах.

Одни из наших лучших игроков — Брэндон Йип и Джек Родуолд — сейчас не в составе. Но, даже когда кого-то нет, мы все равно боремся и стараемся проявить себя. Если бы у нас с сентября был нынешний состав и полноценная предсезонка, мы могли бы выступить лучше. Наверное, все обратили внимание, что, как бы мы ни контролировали ситуацию по ходу матча, часто проигрывали третий период», — цитирует тренера сайт КХЛ.

Источник: https://www.khl.ru/news/2023/01/28/509038.html
ХК Куньлунь Ред Стар
ХК Спартак (Москва)
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