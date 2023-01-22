Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 22:13

Главный тренер «Куньлуня»: «Проблема в том, что мы даем сопернику слишком много возможностей»

Иван Шитик
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Куньлуня» Грег Айрленд прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Витязя» (0:1).

«Сложно выиграть матч, когда ты недостаточно бросаешь по воротам. Пытались использовать свои шансы, но сделали не все возможное для победы. Много времени провели в меньшинстве, в зоне защиты, поэтому на атаку не хватало времени и сил. Надо найти ответ на вопрос, почему мы провели столько времени в штрафном боксе. У меня есть мысли на этот счет, но я оставлю их при себе. Проблема в том, что мы даем сопернику слишком много возможностей.

Удаление Йипа? Я пока не видел повтор этого момента, не могу ничего сказать. О таких вещах я обычно говорю с игроком один на один и не выношу это на публику. Брэндон — профессионал, он наш лидер, он обычно не получает глупых удалений», — цитирует тренера сайт КХЛ.

Источник: https://www.khl.ru/news/2023/01/22/508698.html
ХК Витязь
ХК Куньлунь Ред Стар
0
Читайте также
Русский рекорд НХЛ держится 25 лет. Но сейчас его могут побить
Фиаско Медведева. Хачанов в четвертом круге Australian Open, а Даниил — вне топ-10
Командир группы «Викинг» объяснил причины наплыва наемников на Украину
Швейцарцы обрушились на жену Зеленского после ее оправданий за внешний вид супруга
В Адлерском районе Сочи загорелись три частных жилых дома
Библиотекарь назвала шесть книг для чтения с детьми
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Буцаев: «Победили с минимальным преимуществом, но очень многое не понравилось в наших действиях»

Спортивный директор «Сочи» Бадюков прокомментировал отставку Светлова