Главный тренер «Куньлуня»: «Наша мотивация сейчас заключается в нескольких компонентах»

Главный тренер «Куньлуня» Грег Айрленд прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Витязя» (1:5).

«Третий период изменил исход матча, он был абсолютно другим по сравнению с первым и вторым периодами. Казалось, что во втором периоде мы неплохо играли. Непросто выиграть матч, когда ты много удаляешься, а сам играешь в большинстве один раз. Для соперника эти минуты в большинстве были достаточно простыми, их нападающие проводили атаки, а защищаться было не нужно. Поэтому им было проще играть. Нельзя допускать такие моменты, когда играешь с серьезным соперником.

Забитые в наши ворота голы сегодня — это следствие огромных ошибок, вроде того, что мы не выбросили шайбу из зоны, когда была такая возможность. Это череда ошибок, над которыми нужно работать. Может, эти ошибки и небольшие, но достаточно серьезные. Мы не защищали среднюю зону должным образом.

Наша мотивация сейчас заключается в нескольких компонентах. Мы наигрываем сборную Китая, которая совсем скоро сыграет на чемпионате мира. И мы продолжаем работу над теми вещами, которыми начали заниматься на старте сезона. Мы сделали большой шаг вперед, пусть в последние несколько матчей так и не кажется. Продолжаем работать над формированием команды, рабочей этикой и системой», — приводит слова тренера сайт КХЛ.