Главный тренер «Куньлуня» рассказал о принципах работы с командой

Главный тренер «Куньлуня» Грег Айрленд рассказал о принципах работы с командой.

— Что для вас первично — работа с отдельными игроками, улучшение их навыков, или работа с командой в целом и развитие командных взаимодействий?

— Думаю, мой подход к обучению имеет два направления. То, как я работаю на льду, называю обучением по системе «целое-часть-целое», это немного похоже на систему обучения в Северной Америке. Вы показываете общую картину того, что хотите сделать, и разбиваете ее на части, после чего снова собираете в единое целое. Наверное, в Великобритании так же, у нас очень похожие школьные системы. Именно так мы хотим действовать на льду. Мы хотим показать команде: вот, к чему мы хотим прийти, но, прежде чем мы это сделаем, давайте возьмем небольшой фрагмент, хорошенько поработаем над ним, добавим еще один фрагмент и соберем все воедино. Важно и то, как вы работаете с командой в целом. Я думаю, что сила команды заключается в сильных сторонах каждого отдельно взятого игрока. А когда преимущества отдельно взятых игроков развиты, вы возвращаете их в команду, и она становится сильнее. Нужно работать с игроками на льду индивидуально, индивидуально разбирать видео, беседовать один на один, настраивать их и по отдельности, и всю команду вместе. Здесь у нас довольно много работы, мы стараемся развивать отдельных игроков внутри команды в очень быстром темпе, чтобы идти в ногу с лигой. Прогресс есть, но мы еще не совсем достигли того, к чему стремимся, и это неплохо.

— Верите в удачу?

— Она сопутствует тем, кто подготовлен, это действительно так. Мы говорим об удачных отскоках, фартовых голах, и у нас были такие моменты в этом году, их было немало. Но я думаю, что удача любит подготовленных. Она никогда не будет благосклонна к тем, кто не трудится, никогда не будет благосклонна к тем, кто просто надеется и молится. В девяти случаях из десяти командам, которые много и усердно работают, удается найти баланс.

— Будучи эмоциональным человеком, не боитесь быть слишком жестким с командой?

— Бывает, что перебарщиваю, я очень прямолинейный, что есть, то есть. Таковы мужчины. Мне нравится говорить, что я исправляюсь по мере взросления. Я все еще взрослею, как и большинство мужчин. Нам нравится думать, что в тридцать мы стали взрослыми, но это не так, мы все еще дети в душе. Думаю, сейчас справляюсь немного лучше. Я бываю жестким, но в то же время я бы сказал, что игроки, с которыми я поддерживаю хорошие отношения и остаюсь на связи на протяжении всей моей тренерской карьеры, это ребята, которые меня разгадали. Если ты выкладываешься, приходишь и стараешься, у тебя будет больше свободы действий, право на ошибку, больше возможностей сделать что-то на льду, потому что ты действительно стараешься. Но если игрок опаздывает, отлынивает, халтурит на льду, в зале, может быть, гуляет допоздна, ходит по барам и все в таком духе, то он окажется не на той эмоциональной стороне, и отношения не будут крепкими. Я бы сказал, что игроки, с которыми у меня сейчас прекрасные отношения, это ребята, которые поступали правильно, много работали. А игроки, с которыми меня сейчас не так много связывает, возможно, были теми, кто делал все спустя рукава. Я действительно верю в то, что нужно поступать правильно, но также считаю, что мы, люди, несовершенны, мы совершаем ошибки каждый день. Важно нести ответственность перед собой и перед своей командой и пытаться их исправить. Это все, чего мы хотим, это и есть честность.

— Как вы поднимаете настроение своим игрокам?

— Это непростая задача для меня, очень требовательного тренера. Вы знаете, нужно находить положительные моменты, и я думаю, что это то, в чем я мог бы прибавить: «Эй, отлично поработал сегодня, молодец». Наверное, такие отдельно взятые моменты. Я думаю, иногда лидеру нужно заставлять себя не то, чтобы закрывать глаза, но взять критику и отложить на время, может быть, рассмотреть ситуацию в другом свете или попытаться найти позитивные моменты, которые показывают, что команда делает правильные вещи в нужное время. Понятно, что намного проще, когда в составе лучшие игроки стоимостью двадцать-тридцать миллионов долларов, тогда позитивные моменты будешь находить постоянно. Наш состав не самый топовый, но у нас хорошие ребята. И это действительно так. Нет ни одного игрока, к которому у меня была бы личная неприязнь. Бывают случаи, когда нет той самой химии у тренера и игрока или что-то не так с химией в команде. У нас же действительно хорошая группа ребят, но объяснить им, чего мы, тренерский штаб, ждем от них, — вот наша задача. У нас хорошая команда, и с ними приятно работать.