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Сегодня, 20:40

Главный тренер «Куньлуня» Кравец: «Забить СКА пять голов — дорогого стоит»

Алексей Михайлов
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Главный тренер «Куньлуня» Михаил Кравец прокомментировал победу над СКА (5:4) в матче FONBET Чемпионата КХЛ.

— Сегодня мы увидели совершенно другую команду. Очень хорошо отыграли с первой секунды, но пропустили в конце обидные и ненужные голы. Однако, забить СКА пять голов — дорогого стоит. На протяжении двух периодов мы показывали хороший хоккей, хорошо играли в обороне, грамотно выполняли поставленные задачи. Мы знали, что СКА — очень активная команда.

В целом, конечно, мы довольны игрой. Но это всего лишь одна игра. Нужно так играть со всеми соперниками, — сказал Кравец.

«Куньлунь» занимает 10-е место в турнирной таблице «Запада», набрав 8 очков в 10 матчах. 1 октября команда встретится с «Салаватом Юлаевым».

ХК Куньлунь Ред Стар
ХК СКА
Михаил Кравец

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