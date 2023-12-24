Главный тренер «Куньлуня» — об игре со «Спартаком»: «За Ковальчуком я не следил»

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Виктор Игнатьев поделился впечатлением от матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ со «Спартаком» ( 2:5).

«Мы знали, что нам в первом периоде предложат скорости. Но против «Спартака» нужно играть еще быстрее. Скорость игры — не только в беге. Нужно было быстрее двигать шайбу. После первого меньшинства стали во всем уступать. Сложно было вернуться назад, но потом игра выровнялась. Я очень недоволен тем, что наше большинство уже вторую игру подряд не работает. Четыре минуты подряд в третьем периоде — такие моменты команда должна решать. За Ковальчуком я не следил», — приводит слова специалиста «РБ Спорт».

Игра с «Куньлунем» стала для нападающего «Спартака» Ильи Ковальчука первой с сезона-2020/21, в котором он выиграл Кубок Гагарина в составе «Авангарда».

Также Игнатьев рассказал о мотивации его команды на игру с красно-белыми.

«Спартак» был больше мотивирован? У «Спартака» 62 очка, а у нас 35. Хотелось бы, чтобы мы были больше мотивированы. В раздевалке перед игрой была нормальная атмосфера. Но мы были обескуражены теми скоростями, которые в первом периоде нам предложил «Спартак». Команда играла грязновато? Приведите примеры. Если ты хочешь запихать шайбу с пятака, ты должен быть готов к тому, что тебя отоварят так, что мама не горюй. Парни, которые так играют, всегда играют, всегда ценятся в командах, потому что у них есть одно место. Не буду говорить на пресс-конференции, какое», — отметил тренер.

«Спартак» (62 очка) после 44 матчей вышел на первое место в Западной конференции КХЛ. «Куньлунь» (35) после 43 игр идет девятым на «Западе».