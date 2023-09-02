Главный тренер «Куньлуня» похвалил вратаря Смита после победы над «Спартаком»

Главный тренер «Куньлуня» Виктор Игнатьев прокомментировал гостевую победу над «Спартаком» (4:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Мы прекрасно понимали, что нас ожидает. «Спартак» был быстрее всех на Кубке Мэра, мы с ними сыграли первыми и подумали: «Это мы такие медленные?» Но потом «Спартак» сыграл с ЦСКА, и мы поняли, что на их фоне все медленные. Нашей целью в начале было не проиграть в движении, как это было на предсезонке. В первом периоде нам это удалось, забили хорошие голы. Второй период вообще отличается, это не совсем хоккей, это такая шахматная игра. «Спартак» нас переиграл, но спасибо ребятам, что выстояли. Третий период был настоящим триппером. В конце «Спартак» очень прибавил. Джереми Смит сыграл выше всяких похвал. Впрочем, как и всегда», — приводит слова тренера официальный сайт красно-белых.

4 сентября «Спартак» сыграет дома с «Северсталью», «Куньлунь» в этот же день примет «Сочи».