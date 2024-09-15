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Сегодня, 23:17

Браташ: «Лада» имела шансы на победу, но определенные обстоятельства не позволили нам этого сделать»

Алина Савинова
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Главный тренер «Лады» Олег Браташ подвел итоги матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против СКА. Встреча проходила в Санкт-Петербурге и завершилась победой хозяев в овертайме (4:3).

«Если бы после первого периода мне сказали бы, что мы сможем взять очко в этом матче, я был бы рад. Но по ходу игры хотелось бы большего. Второй и третий период мы сыграли как минимум не хуже соперника. Я считаю, имели шансы на полноценную победу, но определенные вещи и обстоятельства не позволили нам этого сделать», — приводит пресс-служба «Лады» слова Браташа.

Также он прокомментировал отмененный гол Андрея Алтыбармакяна в третьем периоде.

«Я все-таки сторонник мотивировать в перерывах, перед игрой и на тренировках. Во время игры просто напоминаешь. Поэтому в нашем задании и отношении ничего не изменилось, когда отменили гол», — добавил тренер.

 
Роман Ротенберг. «Гол Демидова смотрят по всему миру — в Америке, Индии, Малайзии и ЮАР». Ротенберг торжествует — СКА наконец победил

СКА одержал вторую победу в сезоне и с 5 очками занимает 7-е место в Западной конференции. «Лада» (5) идет на 6-й позиции на «Востоке».

В следующем матче 19 сентября команда Романа Ротенберга сыграет против «Сочи». Клуб из Тольятти двумя днями ранее встретится с «Локомотивом».

 

Источник: https://hclada.ru/news/lada/oleg_bratash_v_nashem_zadanii_nichego_ne_izmenilos_kogda_otmenili_gol/
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