Главный тренер «Лады» Браташ: «Спокойно в плей-офф мы точно не выйдем»

Главный тренер «Лады» Олег Браташ высказался о возможном выходе команды в плей-офф КХЛ. Он отметил, что игрокам не просто дается выступление в лиге.

«Спокойно мы точно никуда не зайдем. Такой жизни у нас нет с самого начала и не будет. Если мы куда-то и зайдем, то о спокойствии здесь говорить не приходится, все дается очень тяжело. Каждое очко нам приходится выгрызать благодаря полной самоотдаче, самопожертвованию и честной работе ребят — это, наверное, главный фактор. Их мотивация, честный самоотверженный труд — основа того, чего мы на сегодняшний день добились. Я считаю, для нашей команды мы добились хорошего результата. Будем стараться так держать», — цитирует тренера Metaratings.ru.

«Лада» вернулась в КХЛ перед началом сезона-2023/24. На данный момент команда Браташа занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 48 очков за 40 матчей.