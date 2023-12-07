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Сегодня, 16:49

Главный тренер «Лады» Браташ: «Спокойно в плей-офф мы точно не выйдем»

Алина Савинова
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Главный тренер «Лады» Олег Браташ высказался о возможном выходе команды в плей-офф КХЛ. Он отметил, что игрокам не просто дается выступление в лиге.

«Спокойно мы точно никуда не зайдем. Такой жизни у нас нет с самого начала и не будет. Если мы куда-то и зайдем, то о спокойствии здесь говорить не приходится, все дается очень тяжело. Каждое очко нам приходится выгрызать благодаря полной самоотдаче, самопожертвованию и честной работе ребят — это, наверное, главный фактор. Их мотивация, честный самоотверженный труд — основа того, чего мы на сегодняшний день добились. Я считаю, для нашей команды мы добились хорошего результата. Будем стараться так держать», — цитирует тренера Metaratings.ru.

«Лада» вернулась в КХЛ перед началом сезона-2023/24. На данный момент команда Браташа занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 48 очков за 40 матчей.

Источник: https://metaratings.ru/news/trener-lady-bratash-spokoino-v-plei-off-my-tochno-ne-vyidem-312863/
Хоккей
КХЛ
ХК Лада
Олег Браташ
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