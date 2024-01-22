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22 января, 23:44

Браташ — о поражении «Лады» в матче с «Сочи» по буллитам: «Хорошо, что взяли очко, уступая две шайбы в третьем периоде»

Браташ нашел позитивный момент в поражении «Лады» в матче КХЛ с «Сочи» в серии буллитов
Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Главный тренер «Лады» Олег Браташ прокомментировал поражение тольяттинской команды в серии буллитов в домашнем матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ от «Сочи» (3:4 Б).

«Начну с позитива. Проигрывая 1:3 в третьем периоде, взять очко — это уже хорошо. Больше ничего хорошего сказать не могу, — приводит слова тренера сайт «Лады». — После Нового года команда пришла больная, и мы мучаемся. Через эту непонятную болезнь пытаемся добывать очки при очень плохой игре. Пока мы не понимаем, что происходит. Сыграли девять игр, и пока выздоровления не видно. Хочется вернуться к здоровой команде. Будем стараться, но сначала надо поставить диагноз и понять, что происходит».

В последних 10 матчах КХЛ тольятинцы одержали 3 победы и потерпели 7 поражений.

«Лада» располагается на 6-м месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 66 очков за 56 матчей. У «Сочи» 38 баллов после 54 игр и 11-я позиция в таблице «Запада».

Источник: ХК Лада
Хоккей
КХЛ
ХК Лада
ХК Сочи
Олег Браташ
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