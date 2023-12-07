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Сегодня, 21:45

Браташ о модели игры «Лады»: «Как говорится, не до жиру — быть бы живу»

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Главный тренер «Лады» Олег Браташ ответил на вопрос о том, какой модели игры придерживается его команда.

«Мы как можем, так и играем. Любая тактика, любая модель игры выбирается исходя из состава, исполнителей, соперника, состояния команды на сегодняшний день. Поэтому здесь много факторов. И если, допустим, большинство факторов не за тебя, то соответственно здесь и модель выбирается та, которая дает возможность бороться за результат. Поэтому здесь, как говорится, не до жиру — быть бы живу. Выбираем то, что дает нам шанс бороться за результат. Договорились еще летом, что мы будем бороться в каждой игре, независимо от соперника, игры, независимо ни от чего. Мы на каждую игру будем выходить с одной целью — бороться за победу», — цитирует Браташа Metaratings.ru.

«Лада» вернулась в КХЛ перед началом сезона-2023/24. После 41 матча команда Браташа занимает 4-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

Источник: Metaratings.ru
ХК Лада
Олег Браташ
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