Тренер «Лады» Десятков о победе над «Ак Барсом»: «Где-то перебороли себя»

Главный тренер «Лады» Павел Десятков прокомментировал победу над «Ак Барсом» (4:3 ОТ) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

— Молодцы, что выиграли у серьезного соперника. Мы находимся в тяжелой поездке, команда находится в режиме реабилитации. Где-то перебороли себя.

— Почему взяли тайм-аут в конце при равном счете?

— До этого Яшкин чуть не забил, команда начала переламывать. Хотели дать отдохнуть ребятам. У нас есть небольшая проблема со вбрасываниями, пришлось брать тайм-аут.

— В последнее время «Лада» подписала много новичков — Бурдасова, Сетдикова, Юрчо, Граоваца. Когда их можно будет увидеть на льду?

— Легионеры занимаются оформлением документов, Бурдасов и Сетдиков находятся в Тольятти, готовятся. У нас через четыре дня следующая игра, рассчитываем, что они будут играть.