Десятков: «У Бочарова особый настрой на «Торпедо»? Все мы не любим свои предыдущие клубы»

Главный тренер «Лады» Павел Десятков отметил игру вратаря Ивана Бочарова в матче FONBET чемпионата КХЛ против «Торпедо».

В пятницу тольяттинская команда на своем льду обыграла нижегородцев в серии буллитов со счетом 3:2.

«Сложно комментировать такую игру. На жилах сегодня смогли. Нужно отдать должное ребятам за самоотдачу: старались, бились, ловили на себя. Ну и вратарь сегодня наш был одним из ключевых игроков. Держал нас в игре, дал шансы, на буллитах сделал свою работу», — приводит пресс-служба КХЛ слова Десяткова.

Также тренер ответил, есть ли у Бочарова особый настрой на «Торпедо», за которое голкипер выступал в сезоне-2024/25.

«Это надо у Вани спрашивать. Как я вам отвечу? Наверное, конечно. Все мы, как говорится, не любим свои предыдущие клубы», — добавил специалист.

«Лада» набрала 12 очков и занимает десятое место в турнирной таблице Западной конференции. Следующий матч команда из Тольятти проведет 28 октября против «Локомотива».