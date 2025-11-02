Хартли — о победе «Локомотива» над «Салаватом»: «Садились на соперника и контролировали игру весь матч»

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли отметил, что команда на протяжении всего матча FONBET Чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым» оказывала давление на соперника.

Игра прошла в воскресенье в Уфе и завершилась победой ярославцев со счетом 4:1

«Целостная игра. Забили в большинстве, имели еще много шансов. Все три периода хорошо играли в давление, садились на соперника и контролировали игру весь матч. Почему сделали выбор в пользу Мельничука? Нам предстоит провести шесть игр за двенадцать дней, поэтому мы нашли возможность дать Исаеву передышку. Оба вратаря нам будут нужны в следующем цикле из этих шести матчей. Мельничук сегодня здорово отыграл», — приводит пресс-служба КХЛ слова Хартли.

«Локомотив» с 32 очками лидирует в турнирной таблице Западной конференции. 6 ноября команда дома сыграет со «Спартаком».