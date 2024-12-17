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Сегодня, 22:26

Тренер «Локомотива» Никитин — о победе над СКА: «Парни молодчики»

Алексей Михайлов
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал победу над СКА (3:2) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

«Тяжелая игра, хороший соперник. Поддержка была отличная. Парни молодчики. Честно говоря, не знаю, что легче против такой команды — удерживать счет или догонять. Нужно уметь играть и так, и так. У нас сегодня получилось», — передает слова Никитина корреспондент «СЭ».

СКА с 44 очками занимает 5-е место в таблице Западной конференции. «Локомотив» набрал 60 очков и лидирует в таблице «Запада».

КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК СКА
Игорь Никитин
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