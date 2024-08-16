Никитин: «Предложил бы не давать две минуты вратарю за сдвиг ворот»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин поделился мнением о правиле, связанном со сдвигом ворот вратарем.

«Я бы предложил точно не давать две минуты вратарю за сдвиг ворот, — цитирует тренера ТАСС. — Есть ситуации, когда специально руками сдвигают ворота или прыгают на них. Получается, как в Уфе, когда во время перемещения вратарем одни и те же ворота сдвигаются. У тех, кто не по-спортивному принципу хочет побеждать, получилась еще одна лазейка. По мне, это более важный и глобальный вопрос, чем ситуация с начислением одного очка в овертайме. Правило со сдвигом ворот коснется всех подряд, и это может случиться в самый неподходящий момент».

Ранее Никитин отреагировал на изменение правила начисления очков в овертайме при замене вратаря полевым игроком