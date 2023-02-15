Никитин: «Я бы не стал говорить, что Шалунов проводит лучший сезон»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин оценил игру команды в матче КХЛ с ЦСКА (4:1).

«Хорошую игру провели. И в атаке создали, и в обороне в общей массе подчистили ситуации. Через два дня снова играть с ЦСКА, готовимся к следующему матчу. По Марченко не готов сразу сказать. Надеемся, что все будет нормально.

В чем надо прибавлять? В хоккее нет предела совершенству. Можно выигрывать, играя не очень классно. Можно проигрывать, играя классно. Стабильность — признак мастерства. Шалунов проводит лучший сезон? Я бы не стал говорить, что это его лучший сезон. Сезон можно оценивать только по окончанию. Мы не смотрим, что сейчас происходит», — приводит слова Никитина сайт КХЛ.

Максим Шалунов в матче против ЦСКА установил новый рекорд «Локомотива» по числу голов (28) за один регулярный чемпионат КХЛ.

Ярославский клуб занимает второе место на «Запада» (88 очков).