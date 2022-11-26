Никитин: «Молодые игроки — индикатор команды. Если команда настроена, то и молодые хоккеисты чувствуют, что нельзя дать слабину»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири» (3:0).

«Во втором периоде получилось сделать наложение, что в нашу пользу сыграло. Затем играли по счету.

Правильно среагировали на победу над СКА? Жизнь покажет. Я бы не стал недооценивать победу над «Сочи». Очень важный матч. Мы недооценили эту победу после ЦСКА, через пять игр это нам только вернулось. Жизнь такая штука, что ты должен ценить каждую возможность реализовывать себя.

Хороший матч Бута, играл по-взрослому. Партнеры ему помогали. Молодые игроки — индикатор команды. Если команда настроена, то и молодые хоккеисты чувствуют, что нельзя дать слабину. Команда помогла ему, а Бут помог команде.

Натужно вкатывались в игру? Здесь есть вопрос физиологии. Мы прилетели в 4 часа ночи из поездки, тяжелая игра в Петербурге была. Биоритмы были сбиты. Сон очень важен для восстановления. Тяжело входили в матч. Это было ожидаемо. Молодчики, что не надели глупостей в эти минуты. Во втором вкатились, общий фон у нас сравнялся, мы воспользовались этим», — приводит слова тренера сайт КХЛ.