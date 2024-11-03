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Сегодня, 20:22

Никитин: «Я доволен победой «Локомотива», матч с «Трактором» был уровня плей-офф»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин оценил игру команды в матче с «Трактором» (5:3) в FONBET Чемпионате КХЛ.

«Борис Петрович Михайлов часто говорил: «Мало хотеть, нужно мочь». И в этом матче была команда, которая за эти все «я хотел», «я думал» сразу наказывала. Я доволен победой, матч был уровня плей-офф. Благодарю соперников за квалификацию, мы постоянно были вынуждены работать на предельных мощностях. Максима Шалунова поздравим с 200-й шайбой, но у нас нет промежуточных сабантуйчиков. Для Максима это однозначно не предел и не вершина карьеры. Здорово, что он вступился за Артура Каюмова, это мужской поступок», — цитирует Никитина пресс-служба КХЛ.

«Локомотив» набрал 42 очка в 24 матчах и занимает первое место в Западной конференции. 6 ноября команда примет «Торпедо».

ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Трактор
Игорь Никитин

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