Игорь Никитин — об игре против «Спартака»: «Тот, кто в хоккее давно, знает, что проблема не во вратаре»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин подвел итоги матча FONBET Чемпионат КХЛ против «Спартака» (2:4).

— Мы немного находимся в такой неге, игра вроде складывается неплохо, но чувство опасности теряется.

— Можно ли признать сегодня неудачную игру голкипера?

— Тот, кто в хоккее давно, знает, что проблема не во вратаре. Команда должна помогать вратарю. Не ловить эти шайбы, а просто не создавать ситуации, когда вратарь должен выручать. Почувствует игру — будет выручать. Я думаю, что говорить можно много, но на деле быстрее дойдет.

— Что не получилось донести в раздевалке в перерыве после второго периода?

— Наша задача донести до игроков, вопрос в том, что не всегда игрок хочет слышать. Нужно слушать свое сердце, помочь товарищу от сердца.

— В третьем периоде Паник пытался бросить из под ноги. Вы как тренер, который не всегда приветствует лакроссы, как оцените ли этот прием?

— Хочу сразу по лакроссу сказать: там был вопрос по ситуацию, когда сняли вратаря. Я не думаю, что сегодня был какой-то вопиющий момент. Многие хотят быть заметными, героями, хотят попасть в соц, сети. Хоккей — это игра и она состоит из множества других моментов, которые не просто влияют на игру, а которые игру делают.

«Спартак» в текущем сезоне обыграл «Локомотив», набрал 62 очка и вышел на второе место в турнирной таблице Западной конференции. Команда Игоря Никитина продолжает лидировать на Западе с 78 очками.

Анна Бирюкова