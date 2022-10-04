Никитин — о быстром голе «Сибири»: «Команда эмоционально проснулась»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири» (2:1).

«Много моментов мы сегодня не реализовывали. Но, наверное, по игре заслужили победу. Мы разбирали «Сибирь», знали сильные стороны и догадывались, что они будут делать. Старались шайбу у них забрать.

После игры с «Северсталью» был важен правильный отдых и концентрация на следующую игру. Быстрая пропущенная шайба повлияла на ход игры, но мы правильно среагировали и проснулись. Команда эмоционально проснулась.

Сергей Андронов сегодня 11 из 12 раз выиграл вбрасывания, а значит, его звено забрало шайбу себе. Четвертое звено в первом периоде задало хороший импульс за счет создания моментов и контроля шайбы. Не только Андронов выигрывал вбрасывания, но и Аверин с Березкиным забирали подборы», — приводит слова тренера сайт КХЛ.