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КХЛ

Сегодня, 22:30

Игорь Никитин: «Неправильно сейчас оценивать Марченко, его задача — набрать форму»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Спартака» (2:1).

«Ребята постарались сегодня. Домашний матч тяжелый был, но получилось порадовать болельщиков. Однако уже готовимся к следующей игре, завтра улетаем.

Было тяжело после победы с ЦСКА? «Ак Барс» и ЦСКА забрали много эмоций, да и «Сочи» потрепал нервы. Но мы успели отдохнуть пару дней, ребята побыли дома. Голы Никулина дали шанс другим ребятам, в том числе — дали право на ошибку. Мы рады за Степу. Стараемся, чтобы и другие ребята забивали голы, потому что так легче играть. Но такие встречи, который идут на тоненького, нужно уметь выигрывать.

Игра Марченко? Неправильно сейчас оценивать Леху, его задача — набрать форму. Человек не играл практически сезон. Многие через это проходили. Только через игры это возможно — сколько ни тренируйся, в матчах скорости другие. Мы знаем, как это будет и не забиваем этим голову. Сегодня партнеры его подстраховали. Это главное, это командный вид спорта. Каждый может оказаться на его месте. Леха обязательно поправится и поможет нам», — приводит слова тренера сайт КХЛ.

Источник: https://www.khl.ru/news/2022/12/26/507303.html
Алексей Марченко
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Спартак (Москва)
Игорь Никитин
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