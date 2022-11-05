Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 17:14

Никитин — о победе над «Торпедо»: «Не настолько важно сыграть «на ноль», насколько важно сыграть качественно в обороне в цело»

Иван Шитик
Корреспондент
Telegram Новости

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Торпедо» (4:0).

«Быстрая игра, в которой обе команды старались играть на встречных курсах. У нас это получилось лучше. Не скажу, что мы изучили игру «Торпедо» досконально. График игр не позволяет это сделать. Но наши хоккеисты выполнили те игровые нюансы, которые мы их просили выполнить.

Чем больше сегодня доволен — игрой в обороне или реализацией моментов? У меня уже давно нет таких комплексов. Не настолько важно сыграть «на ноль», насколько важно сыграть качественно в обороне в целом. И голы нужно забивать нападающим. Но игры разные бывают, иногда и счет скользкий, и матчи тяжелые. Поэтому мы давно отошли от оценки по количеству заброшенных или пропущенных шайб, мы анализируем и ищем плюсы и минусы во всех ситуациях», — приводит слова тренера сайт КХЛ.

Источник: https://www.khl.ru/news/2022/11/05/504990.html
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
Игорь Никитин
1
0
Читайте также
На российском «Гран-при» выступает гражданка Франции и США. Ее фамилию склоняют на мужской манер
Актер Райан Рейнольдс покупает клуб-неудачник НХЛ из Канады
Устроивший пожар в ночном клубе «Полигон» в Костроме признал вину
В США призвали отобрать у России остров Врангеля
Американский экономист призвал Европу изменить позицию по отношению к России
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

«Сибирь» вырвала победу у «Автомобилиста» в овертайме

Тренер «Торпедо»: «Ноль заброшенных шайб сегодня — это несправедливо»