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FONBET Чемпионат КХЛ. Новости

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12 ноября, 23:50

Тренер «Локомотива» Никитин — о победе над «Спартаком»: «Если мы не дураки, то в том году мы уже поверили в себя»

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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал победу над «Спартаком» (2:0) в матче FONBET Чемпионата КХЛ.

— Хорошо, что у «Локомотива» такая победная серия (11 побед) или же игроки могут поверить в себя?

— Если мы не дураки, то в том году мы уже поверили в себя, здесь практический опыт, зачем этого бояться? Нужно к этому привыкать, находить мотивацию в любой ситуации.

— Битва лидеров Западной конференции была на бумаге. Несмотря на счет, была ли равная борьба на ваш взгляд или все-таки игра была в ваших руках?

— Шансы всегда есть, тем более у «Спартака» было 4 большинства. Здесь спецбригада дала такой импульс всем остальным — не снижать планку. Меньшинство — это то, что команду сплачивает, если ребята пластаются.

— Вас устраивают моменты и нюансы, которые касаются атаки?

— У нас есть определенные сдвиги, ребята достаточно создают моментов. Это уже такие мастерские вещи, здесь есть над чем работать.

— Прогресс вы видите по сравнению с прошлым сезоном?

— Победная серия же за счет забитых голов идет, а не только не пропущенных. В хоккее ты не можешь выиграть, только не пропуская.

— Александр Радулов сегодня отдыхал. Вы так планируете дальше?

— Сане 38, мы сегодня сыграли 27-ю игру, по-моему больше всех в лиге. Мы не видим смысла вытаскивать из него жили. При этом молодежь учится у него, мы проверяем это в играх, поэтому ничего такого сверхъестественного мы не видим.

— «Спартак» доставил вам игровые проблемы, не обращая внимания на счет?

— «Спартак» на втором же месте не случайно. У любой команды есть шанс. Сегодня просто может быть это незаметно, так как все обращают внимание на нашу атаку, но в обороне мы очень нмого почистили нейтральных шайб.

Ярославцы (48 очков) одержали 11-ю победу подряд и продолжают лидировать в Западной конференции КХЛ. Красно-белые идут вторыми.

Анна Бирюкова

КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Спартак (Москва)
Игорь Никитин

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