Никитин — о победе над «Торпедо»: «У «Локомотива» нет задачи всех заиграть. У нас задача выиграть»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал победу над «Торпедо» (2:0, 2-0) во втором матче первого раунда Кубка Гагарина.

«Тяжелая игра, готовимся дальше. После первого периода «Торпедо» добавило или «Локомотив» сбавил? Здесь палка о двух концах. То большинство, которое приходило одно за другим, наверное, в заблуждение нас ввело. Это игра, человеческий фактор, никуда от этого не деться. У нас нет задачи всех заиграть. У нас задача выиграть. От этого отталкиваемся», — приводит слова Никитина сайт КХЛ.

«Локомотив» ведет в серии до четырех побед со счетом 2-0. Следующие два матча пройдут 31 марта и 2 апреля в Нижнем Новгороде.