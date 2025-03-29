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29 марта, 20:27

Никитин — о победе над «Торпедо»: «У «Локомотива» нет задачи всех заиграть. У нас задача выиграть»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал победу над «Торпедо» (2:0, 2-0) во втором матче первого раунда Кубка Гагарина.

«Тяжелая игра, готовимся дальше. После первого периода «Торпедо» добавило или «Локомотив» сбавил? Здесь палка о двух концах. То большинство, которое приходило одно за другим, наверное, в заблуждение нас ввело. Это игра, человеческий фактор, никуда от этого не деться. У нас нет задачи всех заиграть. У нас задача выиграть. От этого отталкиваемся», — приводит слова Никитина сайт КХЛ.

«Локомотив» ведет в серии до четырех побед со счетом 2-0. Следующие два матча пройдут 31 марта и 2 апреля в Нижнем Новгороде.

ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
Игорь Никитин
Кубок Гагарина
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