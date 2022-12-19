Никитин оценил готовность Марченко играть каждый матч: «Физически — однозначно нет. Но головой, характером — готов»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал победу нал «Сочи» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Попробую в оправдание нам сказать, что после паузы тяжело раскачивались. Только в третьем периоде забили. Победа есть победа, парням сказали, чтобы не было ее недооценки. Следующие соперники будут хорошие в плане места в турнирной таблице, в плане задач, в плане мастерства.

Готов ли Марченко играть каждый матч? Физически — однозначно нет. Но головой, характером — готов. Через игры придется набирать форму, все через это проходят, Алексей — не исключение. Наша задача — не перегрузить его.

Что касается Мурашова, то ребята дали ему лучшего игрока. Все ребята понимали, что последний рубеж — очень важный. Утреннее собрание команды было посвящено дебюту Мурашова. Все помнят, что у каждого из нас был первый матч, важна была помощь команды», — приводит слова тренера сайт КХЛ.