Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 22:48

Никитин оценил готовность Марченко играть каждый матч: «Физически — однозначно нет. Но головой, характером — готов»

Иван Шитик
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал победу нал «Сочи» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Попробую в оправдание нам сказать, что после паузы тяжело раскачивались. Только в третьем периоде забили. Победа есть победа, парням сказали, чтобы не было ее недооценки. Следующие соперники будут хорошие в плане места в турнирной таблице, в плане задач, в плане мастерства.

Готов ли Марченко играть каждый матч? Физически — однозначно нет. Но головой, характером — готов. Через игры придется набирать форму, все через это проходят, Алексей — не исключение. Наша задача — не перегрузить его.

Что касается Мурашова, то ребята дали ему лучшего игрока. Все ребята понимали, что последний рубеж — очень важный. Утреннее собрание команды было посвящено дебюту Мурашова. Все помнят, что у каждого из нас был первый матч, важна была помощь команды», — приводит слова тренера сайт КХЛ.

Источник: https://www.khl.ru/news/2022/12/19/506962.html
Алексей Марченко
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Сочи
Игорь Никитин
0
Читайте также
Пирс Морган: «Вопросы о величайшем футболисте в истории сняты. Это Роналду»
Минута молчания для Мбаппе, прыжки в мусорный бак — Аргентина дико отпраздновала победу на ЧМ
Путин заявил о подготовке летчиков Белоруссии для самолетов с ядерным оружием
Лавров заявил об участии РФ в расследовании теракта в ЦАР
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Как улучшают культурную жизнь на селе
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

«Сочи» расторг контракт с нападающим Михаилом Абрамовым

Защитник Киселевич обратился к болельщикам после перехода в «Авангард»