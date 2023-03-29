Никитин — о поражении от ЦСКА: «Не скажу, что мы наиграли на 0:5»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал поражение от ЦСКА (0:5) в седьмом матче серии второго раунда Кубка Гагарина.

— ЦСКА с победой. Хорошая серия. К сожалению, заключительный матч получился таким. Думаю, мы все проанализируем, разберемся.

— Перебросали ЦСКА, но счет 0:5. Почему так получилось?

— Если бы броски шли в актив, то тогда...

— Возможно, стоило играть острее?

— Сейчас можно много чего наговорить. Нужно было проявлять мастерство. Два очень быстрых гола показались легкими. Одной команде это придало уверенность, а у второй немного забрало. Думаю, в этом проблема.

— Шалунов попал в штангу. Забей Максим тогда, все могло перевернуться?

— Я и говорю, что могло. В хоккее вот так. Иногда нелогичные вещи случаются, но они, наверное, в чем-то закономерны. Мы разберемся с этим. Не скажу, что мы наиграли на 0:5. Но выглядел каждый гол немного некрасиво.

ЦСКА победил «Локомотив» со счетом 4-3 в серии и вышел в полуфинал Кубка Гагарина, в котором сыграет против СКА.

Первый матч серии СКА — ЦСКА состоится 2 апреля.