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Сегодня, 20:39

Никитин — о поражении от «Металлурга»: «Два периода мы втягивались в игровой ритм»

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал поражение от «Металлурга» (1:2, 0-1) в первом матче финала Кубка Гагарина.

— Два периода мы втягивались в игровой ритм. Не показали свою лучшую игру. Соперник заслуженно победил. Не знаю, если ли смысл объяснять это паузой между сериями. Это просто факт, что мы плохо играли два периода. Можно говорить про паузу, можно говорить, что «Металлург» в игровом ритме. На третий период мы вышли на скорости «Магнитки». С такой командой ты не можешь играть на других скоростях. Как только мы вышли на эти скорости, игра выровнялась. Прежде всего, ты должен соответствовать скорости соперника. Тогда будет работать то, что ты разбираешь, — сказал Никитин.

Хоккеисты &laquo;Металлурга&raquo; обыграли &laquo;Локомотив&raquo; в&nbsp;первом матче финальной серии Кубка Гагарина. «Магнитка» начала финал с победы. Чем ответит «Локомотив»?

«Металлург» повел в серии со счетом 1-0. Второй матч пройдет в Магнитогорске 20 апреля. Начало — в 14.30 мск.

КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Металлург (Новокузнецк)
Игорь Никитин
Кубок Гагарина
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