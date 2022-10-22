Никитин — о поражении минскому «Динамо»: «Заманили нас, слишком рано поверили в победу»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал поражение от минского «Динамо» (2:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Минчане прервали 5-матчевую победную серию ярославцев, которые в этой встрече вели со счетом 2:0, но пропустил пять шайб подряд.

«Заманили нас, мы слишком рано поверили в победу. За это и расплатились. Травмированные? У нас в заявке было достаточно народу. В «Локомотиве» есть другие лидеры, которые должны тащить. Исаев? Не считаю, что ошиблись с выбором голкипера. Случаются разные игры. Каждый может ошибиться, вопрос — как реагировать на ошибку. Надеюсь, Даниил правильно среагирует. В игре нельзя упускать нить, потому что всё может кувыркнуться с ног на голову. Для нас эта игра должна стать опытом. Нельзя отпускать инициативу, себя нужно напрягать все три периода», — приводит слова Никитина сайт КХЛ.