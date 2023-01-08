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КХЛ

Сегодня, 20:32

Никитин о поражении от «Спартака»: «Много хороших моментов сделали, но сами все слили в унитаз»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Спартака» (3:5).

«Со стороны может показаться, что мы сами игру отдали. Но «Спартак» хотел победить, и ему воздалось. Когда ты хочешь, то не отдашь, что тебе принадлежит. К сожалению, мы это сделали. Где-то переоценили себя, посчитали, что у нас оборона лучше. Много хороших моментов сделали, но сами все слили в унитаз. Хороший опыт, двигаемся дальше.

Сработали ли перестановки в звеньях? Молодые ребята вносили энергию, парочку хороших моментов создали. Шалунов, Березкин и Чехович забили голы. Но говорить о том, что сработало можно только тогда, когда есть результат. Но отрицательный опыт — также опыт.

Почему не поменяли Бочарова? Ванька нас тащил во второй периоде, он заслужил доиграть встречу. Это командное поражение: виноваты и мы, и полевые игроки, и вратарь. Было бы неправильно назначать его крайним», — приводит слова тренера сайт КХЛ.

Источник: https://www.khl.ru/news/2023/01/08/507972.html
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Спартак (Москва)
Игорь Никитин
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