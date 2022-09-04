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КХЛ

4 сентября, 17:28

Никитин — о матче с «Трактором»: «Все линии сыграли на уровне. Важная победа в плане психологии, первая в сезоне»

Иван Шитик
Корреспондент

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Трактора» (4:0).

— С нашей стороны получилась целостная игра, сработали большинство и меньшинство. Все линии сыграли на уровне. Важная победа в плане психологии, первая в сезоне. Хороший ориентир на будущее, нужно этого держаться.

— Вы отметили игру в большинстве — две реализации из двух. Делали ли какой-то упор на этот аспект?

— Естественно, это отрабатывается. Когда забивается гол — большинство хорошее. Сегодня мы были удачливы в плане завершения, но и нужно отметить ребят, забравших подборы и создавших помеху перед вратарем. Мы понимаем, что нужно работать, нюансы нужно постоянно корректировать.

— Хороший матч провел голкипер Иван Бочаров.

— В любой игре любая команда имеет шансы. Сегодня «Трактор» имел свои шансы. Ваня сделал свою работу. Он дал нам шанс на победу и подчистил в тех ситуациях, где мы ошибались, а «Трактор» создавал. Бочаров еще раз подтвердил, что вратарь важная часть командного успеха.

Источник: https://hctraktor.org/media/news/44319-22-23-traktor-vs-lokomotiv-i-poslematchevaya-press-konferentsiya/
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Трактор
Игорь Никитин
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