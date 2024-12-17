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Сегодня, 22:41

Никитин после победы над СКА: «Не испытываю иллюзий, что все хорошо»

Алексей Михайлов
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал победу над СКА (3:2) в FONBET Чемпионате КХЛ.

«Мы не испытываем иллюзий, что у нас все хорошо. Первое место ничего не значит в плей-офф. Что касается поддержки трибун, я думаю, что в Ярославле болеют также. Но акустика классная. Мы после разминки отметили, что здесь приятно находиться, музыка очень четкая. Как в ночном клубе или филармонии. Классный стадион. Думаю, что это здорово и для всей страны. Все получают удовольствие. Что касается хоккея, все продумано», — сказал Никитин.

СКА с 44 очками занимает 5-е место в таблице Западной конференции. «Локомотив» набрал 60 очков и лидирует в таблице «Запада».

КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК СКА
Игорь Никитин
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