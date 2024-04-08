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Сегодня, 19:38

Никитин вышел в четвертый финал Кубка Гагарина — он третий тренер с таким показателем

Руслан Минаев
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«Локомотив» на выезде обыграл «Трактор» в четвертом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина — 3:0.

Ярославцы победили в серии со счетом 4-0 и стали первыми финалистами Кубка Гагарина.

Главный тренер железнодорожников Игорь Никитин стал третьим тренером, вышедшим в четыре финала Кубка Гагарина. Ранее ЦСКА под его руководством становился обладателем Кубка Гагарина и дважды выходил в финал.

Также четыре раза в финальной серии играли команды Олега Знарка (три победы и одно поражение в сериях). Рекорд принадлежит Зинэтуле Билялетдинову — 5 выходов в финал Кубка Гагарина и 3 титула.

ХК Локомотив (Ярославль)
Зинэтула Билялетдинов
Игорь Никитин
Олег Знарок
Кубок Гагарина
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