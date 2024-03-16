Никитин — о матче с «Авангардом»: «Тяжелая победа, но умение играть на усталости — это важное качество»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин подвел итоги стартового матча с «Авангардом» в рамках второго раунда Кубка Гагарина.

Команда из Ярославля вырвала победу во втором овертайме (2:1), шайбу в дополнительное время забросил Максим Березкин.

«Тяжелая победа, только первая игра, готовимся дальше. Согласен, что немного не так начали матч, как нужно. Но потом перестроились — это самое главное. Игра «Локомотива» с третьего периода — это то, что я хочу видеть? Хоккей давно изобретен. В него можно по-разному играть, по-разному видеть, но самое главное — это счет на табло. Делаем акцент на это. Когда матч затягивается, главное — не давать лишней информации ребятам, в этом работа тренера. Конечно, к концу матча все устали уже, но умение играть на усталости — это важное качество», — приводит пресс-служба КХЛ слова Никитина.

«Локомотив» вышел вперед в серии (1-0). Следующий матч между командами состоится в Омске 18 марта.