Никитин о поражении «Локомотива» от «Витязя»: «Мы сегодня слушали, но не слышали. Отсюда и результат»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал поражение от «Витязя» (1:2) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

«Я думаю, сегодня соперник сыграл организованнее и обратил больше внимания на детали. Перед сменой в большинстве на лавке сказал защитникам, что звено Барака забивает семь из девяти голов после добивания с пятака. Просто мы сегодня слушали, но не слышали. Отсюда и результат. Недооценки не было. Может быть, имел место недонастрой. Если ты позволяешь себе недонастраиваться, надо компенсировать это мастерством. Суеты не должно быть. Это наша точка роста. Такова жизнь. Нужно проявлять характер, делать правильные выводы и идти дальше», — приводит «РБ Спорт» слова Никитина.

«Локомотив» занимает первое место в таблице Западной конференции КХЛ с 26 очками в 16 матчах.