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Сегодня, 18:25

Игорь Никитин: «Нас напрягают поражения»

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Игорь Никитин.
Фото ХК «Локомотив»
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о своем отношении к игровому кризису команды.

— Что скажете о последних результатах команды? Это кризис или нет?

— Смотря как к этому относиться. Есть же такое понятие, как «кризисные менеджеры». Если мы выйдем из кризиса с этими менеджерами, то это здорово.

— Вас беспокоит количество поражений? Или вы знаете их природу?

— Слово «беспокоит» неправильное. Напрягает. Сама философия терпеть, быть толерантными к поражениям — не моя. Есть понимание проблем, как с этим бороться. Но нет такого, что мы спокойно смотрим на проигрыши. Мы работаем, но это не означает, что они нас устраивают.

Игорь Никитин, Дмитрий Юшкевич и&nbsp;хоккеисты &laquo;Локомотива&raquo;. «Хоккей — не шоу-бизнес. Моя принципиальная позиция». Игорь Никитин стоит на своем
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