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Сегодня, 18:40

Главный тренер «Локомотива» Никитин: «Второй период не по игре сыграли, «Витязь» нас за это наказал»

Алина Савинова
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин назвал причины поражения команды от «Витязя» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ (1:2).

«С победой «Витязь». Второй период не по игре сыграли, «Витязь» нас за это наказал. Плюс — ненужные удаления много сил забрали. Одного гола недостаточно. Есть, над чем работать. Сложный выезд? Он у всех сложный, количество игр у всех одинаковое. Я не вижу в этом проблему, нужно проходить через это и становиться сильнее. Изменился ли «Витязь» с весны? Мне сложно судить, новый тренерский штаб у этой команды. Мы обращаем внимание на свою игру», — приводит пресс-служба КХЛ слова Никитина.

«Локомотив» потерпел третье поражение подряд в КХЛ. На данный момент команда с 29 очками занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. 23 октября ярославцы дома сыграют со СКА.

Источник: https://www.khl.ru/news/2023/10/21/521542.html
Хоккей
КХЛ
ХК Витязь
ХК Локомотив (Ярославль)
Игорь Никитин
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