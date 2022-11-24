Главный тренер «Локомотива» поспорил с журналистом о стиле игры команды

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин после завершения матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА (2:1 ОТ) поспорил с журналистом о стиле игры команды.

— Все ваши команды играют в сугубо оборонительный хоккей. Профессия тренера все же творческая. Вам никогда не хотелось попробовать что-то другое?

— А вы журналист? Так попробуйте чего-нибудь другое.

— Но это же стиль. Глядя на то, как выступал ЦСКА и как выступает «Локомотив», аналогии напрашиваются сами собой.

— Вы знаете, я много смотрю НХЛ, и не слышал ни разу, чтобы кто-то из журналистов или комментаторов говорил, что им не нравится, как играет команда. Они разбирают, почему команда выигрывает или проигрывает. В жизни все так же. Как говорил наш президент: «Нравится, не нравится — терпи, моя красавица».

— Здесь вопрос не в том, нравится мне стиль игры «Локомотива» или нет, а в том, что вам как главному тренеру свойственно, наверное, пробовать что-то новое.

— Ну мы зашли к своим ребятам и спросили, хотят они выиграть или чтобы игра кому-то понравилась. Они сказали, что хотят выиграть. Это философский вопрос, и рассуждать на эту тему можно вечно. Но любая творческая команда, если бы не побеждала, то никто бы не приходил на трибуны и не говорил, как здорово они играют. Только результат — к сожалению, это жизнь, она прагматична, и хоккей не исключение.