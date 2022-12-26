Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 21:50

Тренер «Магнитки» Воробьев: «Иногда в НХЛ такие игры можно увидеть, что мама не горюй»

Михаил Скрыль
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев оценил физическое состояние команды после поражения от челябинского «Трактора» (4:5 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— После паузы у команды плотный график. Не почувствовали, что в третьем периоде не стало хватать сил? Пропустили две серийные шайбы.

— Мы дважды в меньшинстве не вывели шайбу. В этом все кроется. Одна от руки, другая — индивидуальное мастерство Бурдасова.

— То есть физические кондиции у команды в порядке?

— 68 игр в чемпионате. Где-то ноги бегут, где-то — нет. О чем говорить? Посмотрите НХЛ — там что, в каждом матче все на пике формы? Там иногда такие игры можно увидеть, что мама не горюй.

Илья Воробьев
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Трактор
0
Читайте также
«Черная десятка» антиспортивных героев 2022 года. Что они натворили?
Переход в Азию не станет катастрофой для российского футбола. Но при условии, что будет шанс вернуться
ФСБ раскрыла личности ликвидированных на границе с Брянской областью диверсантов
В США рассказали о мобилизации подростков на Украине из-за больших потерь в ВСУ
В ФРГ усомнились в возвращении на родину большинства украинских беженцев
На Украине сообщили о превращении Киева в город-призрак из-за оттока населения
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Дубль Никулина принес «Локомотиву» победу над «Спартаком». Красно-белые проиграли пятый матч подряд

«Русская душа празднует победу, отдаваясь полностью». Пругова отреагировала на слова шведки Хассон