Воробьев о победе над СКА: «Показали очень качественный и хороший хоккей»

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал победу над СКА (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Мы играли с лидером чемпионата, провели очень хорошие два периода — почти идеальные для нас. В третьем какой-то у нас тренд — самим себе забивать, там от нас отскочила. Но выстояли ребята, сражались на каждом сантиметре площадки. Да, СКА однозначно добавил в третьем периоде. Но не забывайте, что второй период — другая игра: у нас получалось очень правильно и грамотно играть в плане смен. Одна смена, правда, мне не понравилась, я там сказал кое-кому. Но в целом да, получилось правильно и грамотно. В принципе, очень качественный и хороший хоккей показали и победили», — цитирует Воробьева пресс-служба КХЛ.

«Металлург» на 4-й строчке Восточной конференции с 74 очками. СКА проиграл 4 из последних 5 матчей, но сохраняет лидерство на «Западе» — 93 очка.