Воробьев — о поражении от «Авангарда»: «Никто не обещал «Металлургу» легкой жизни»

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал поражение от «Авангарда» (1:2 ОТ, счет в серии 0-1) в первом матче серии второго раунда Кубка Гагарина.

— Плотная игра, как и ожидалось, — отметил Воробьев. — Много голов не получилось, к сожалению. В овертайме у нас был момент. Мы не забили. И практически в обратную сторону получили гол. Играют две хорошие команды. Никто не обещал нам легкой жизни. Познакомились сегодня — послезавтра у нас опять игра.

— В чем причина неудачного первого периода?

— Действительно, первый период получился не очень хорошим. Может быть, в ногах мы проиграли из-за прошлой серии с овертаймами. Надо было немного привыкнуть. Потом дело пошло — и довольно неплохо.

Следующий матч серии пройдет в Омске 19 марта. Начало — в 14.00 мск.