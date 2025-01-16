Разин — о поражении от «Адмирала»: «Сегодня удача повернулась к «Металлургу» другой частью тела»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин считает, что команде не хватило везения в матче FONBET чемпионата КХЛ против «Адмирала».

Игра прошла в четверг, 16 января, во Владивостоке и завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев.

«Жалко отпускать такие игры. Мы плохо начали, минут 10 соперник доминировал, потом мы выровняли игру. Второй и третий период играли лучше соперника. Имели много моментов, но не забили. В третьем периоде не хватило везения. Мы играли с шайбой, от этого заставляли соперника удаляться. Но не забили, это хоккей — так бывает. Мы хуже провели матч дома, но выиграли. А сегодня удача повернулась к нам другой частью тела», — приводит пресс-служба КХЛ слова Разина.

«Металлург» прервал серию из 9 побед подряд и с 58 очками расположился на четвертом месте в Восточной конференции. У «Адмирала» 47 баллов и седьмая строчка.