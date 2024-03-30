Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

30 марта, 20:28

Главный тренер «Металлурга» Разин: «Сегодня с нашей стороны была идеальная игра»

Надежда Тонконог
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин подвел итоги шестого матча четвертьфинала Кубка Гагарина и серии против московского «Спартака» (3:0, 4-2).

— Сегодня с нашей стороны, можно сказать, была идеальная игра. Очень строго сыграли, не дали сопернику проявить свои козыри — игру на контратаках. Сегодня создавали много моментов, какой-то процент забили. Я считаю, что сегодня заслуженно победили.

По серии хочу сказать спасибо и нашим и спартаковским болельщикам, было приятно играть в такой атмосфере несмотря на произошедшие события. Хочется принести соболезнования всем, кто пострадал. Спасибо команде «Спартак», было приятно играть против них, видно было, что команда варьирует тактику. Нам было тяжело, я рад, что мы справились. Серия была интересная, пусть две игры закончились 1:0. Были упорные игры. Вторая и пятая игры были определяющими, — сказал Разин.

«Металлург» выиграл серию со счетом 4-2 и вышел в полуфинал Кубка Гагарина. Следующим соперником команды станет «Автомобилист». В другом полуфинале плей-офф КХЛ сыграют «Локомотив» и «Трактор».

КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Спартак (Москва)
Андрей Разин
Кубок Гагарина
4
Обсудить
Читайте также
Топ-10 лучших трансферов Зенита в XXI веке
Спецслужбы Франции рекомендовали отменить церемонию открытия Олимпиады-2024
Спецназ ФСБ заблокировал террористов в жилых кварталах Махачкалы и Каспийска
Сын Кости Цзю проиграл впервые в жизни: получил страшное рассечение, не смог остановить кровь и даже не видел соперника
Средства ПВО ликвидировали три украинских БПЛА над Ярославской областью
Экономист перечислил не получившие прибавку к пенсии категории граждан
Популярное видео
Робинсон: драки с Паниным и Тимкиным, преображение «Трактора»
Хмелевский: вылет «Салавата» и будущее в клубе
«Ак Барс» — всё? Чего не хватает «Торпедо»?
«Магнитка» будет бороться за кубок»: интервью Егора Коробкина
Лучший вратарь КХЛ: интервью Александра Самонова
Как «Магнитка» готовится к плей-офф КХЛ?
Анонс первого раунда: Ротенберг vs Ларионов, Никитин vs Федоров
Ларионов vs Сизов, «Трактор», «Сибирь» мимо плей-офф
«Металлург» проводил Зарипова: репортаж из Магнитогорска
Ротенберг в ярости после 5:9 и что с Кузнецовым
Команда Макдэвида — Команда Мэттьюса: финал Матча звезд НХЛ
CКА выходит в лидеры, ужасная игра «Сибири», Разин vs оператор
Кудашов и «Динамо», на что способен СКА, Цыплаков и НХЛ
Ошибка «Сибири», провал «Динамо» в дерби, Ларионов остался в «Торпедо»
Письмо ветеранов СКА, кошмар «Торпедо», «Магнитка» — лидер
Бабаев vs Билялетдинов, Прохоркин в «Авангарде»
Ротенберг выиграл Кубок Первого канала, возвращение КХЛ
Ковальчук и Мальцев в «Спартаке», «СКА Арена», обменяют ли Жафярова
Владимир Быстров: «СКА Арена», Аршавин, КХЛ
Никита Гусев: шлем на конкурс капитанов и шутки про пиво
«Авангард»: будущее Буше и Спунера, трансферы и летние ошибки
Леонтьев, Якупов: спецрепортаж Шевченко про «Нефтехимик»
Срывы Ротенберга, СКА и ЦСКА в кризисе, преображение «Трактора»
Будущее Жафярова, «Авангард», Толчинский и Грицюк в СКА: live
Как стать скаутом клуба НХЛ, три года в «Авангарде», журналистика и хоккей
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
Материалы сюжета: Кубок Гагарина 2024, четвертьфинал: второй раунд плей-офф КХЛ
Разочарование «Спартака» было колоссальным. Такого сезона в ближайшем будущем у него может и не быть
Определились все полуфиналисты Кубка Гагарина
«Спартак» обратился к болельщикам после вылета из Кубка Гагарина
Голкипер «Металлурга» Набоков поделился мнением о «сухарях» в серии со «Спартаком»
Быков надеется на победу «Трактора» в Кубке Гагарина
КХЛ опубликовала расписание полуфинальных серий Кубка Гагарина-2024
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Илья Набоков — о трех матчах на ноль в серии: «Ничего особенного, здорово сыграла команда»

Форвард «Металлурга» Канцеров: «Капитан нас настраивал, что серию побеждает тот, кто первый забивает»