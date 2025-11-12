Видео
12 ноября, 22:32

Разин об игре Кузнецова против «Лады»: «Он старался, показал, что похудел»

Руслан Минаев

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин оценил игру нападающего Евгения Кузнецова в матче с «Ладой» (6:4) в FONBET Чемпионате КХЛ.

Форвард отметился результативным пасом. 33-летний россиянин пропустил четыре матчах подряд и сыграл впервые с 29 октября.

«У нас хорошие рабочие отношения с Кузнецовым. Он старался, показал, что похудел. Сегодня его «физика» стала на уровень выше. То, что он за неделю добавил в функциональном состоянии, — это факт. Кузнецов отправится в поездку с командой», — цитирует Разина пресс-служба КХЛ.

«Металлург» одержал пятую победу подряд и с 42 очками лидирует в таблице Восточной конференции.

