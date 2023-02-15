0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 22:49

Воробьев — о поражении от «Нефтехимика»: «Вечер неиспользованных возможностей»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев оценил игру команды в матче против «Нефтехимика» (2:4).

«Вечер неиспользованных возможностей у нас. Перебросали, два периода возили — первый и третий. Но кроме как в большинстве, шайба не зашла, несмотря на то что моментов было очень много. Почему сегодня было столько ненужных пасов? Согласен, сегодня было несколько раз — ненужные пасы, когда надо было самим забивать. Надо было брать на себя, я говорил об этом ребятам», — приводит слова Воробьева сайт лиги.

«Металлург» находится на четвертой строчке «Востока» (77 очков). 18 февраля команда примет «Сочи».

Илья Воробьев
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Нефтехимик
2
0
Читайте также
Болт потерял 12 миллионов в результате аферы на родине. Виновный найден, но сможет ли он расплатиться с Усэйном?
Саша, держись! Не стало Михаила Овечкина
Овечкин сообщил о смерти отца
На Украине обвинили Россию в запуске шаров для отвлечения ПВО
Журналист Херш обвинил СМИ и власти США в замалчивании данных о подрыве «Северных потоков»
15 февраля — Сретение Господне: значение, приметы и традиции праздника
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Форвард «Нефтехимика» Митякин: «Сейчас нам не надо смотреть в таблицу. Самое важное — выигрывать свои матчи»

Леонтьев: «Одержали победу над «Металлургом» и сражаемся дальше за попадание в плей-офф»