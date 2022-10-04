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Сегодня, 20:27

Илья Воробьев: «Гатиятулин — сильный специалист, и у «Трактора» будет светлое будущее»

Иван Шитик
Корреспондент

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Трактора» (5:2).

— Разница сегодня была — это второй период. Он нам удался, мы грамотно накладывали смены, забили. Рад, что Голдобин, наконец, забил. И Лайпсик. Это нужно было для уверенности ребят. Ребята все отработали, молодцы.

— Сегодня вы играли в три пары защитников. Это вынужденная мера?

— Решили, что сегодня пойдем взрослыми ребятами, поэтому играли в шесть защитников. Вроде как справились.

— Вы отметили и Голдобина и Лайпсика. И Майе к ним подключился. Челябинский лед для них такой волшебный, что они забивали в прошлом плей-офф и сейчас забросили свои шайбы?

— Надеюсь. У того же Лайпсика моменты были каждую игру, но он долго не мог забить. Надеюсь, пойдет. Надеюсь, что и у Коли аналогично. Не знаю, насколько это челябинский лед...Мы в одной области.

— Денис Зернов почти в каждом матче забивает «Трактору». У него особый настрой на родной Челябинск?

— У нас несколько ребят из Челябинска. Просто это областное дерби. Дай Бог, чтобы забивал дальше.

— Сегодня ваши американцы очень старались забить нашему американцу. А вышел Илья Проскуряков и они перестали...

— Канадцы все-таки. Разница есть. Они пытаются каждый матч забить. Хотел бы еще сказать, что Анвар — сильный специалист, и у вас будет светлое будущее.

Источник: https://hctraktor.org/media/news/44876-22-23-traktor-vs-metallurg-i-poslematchevaya-press-konferentsiya/
Илья Воробьев
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Трактор
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