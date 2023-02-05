Илья Воробьев пошутил о победе над «Трактором»: «Нам очки нужны больше, поэтому мы два забрали сегодня»

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Трактора» (3:2 ОТ).

«Металлург» прервал свою серию из четырех поражений. В следующем матче команда 7 февраля примет СКА. «Трактор» в этот же день в гостях сыграет с «Сибирью».

— Ожидали, что будет плотная игра. Всем очень нужны очки. Нам нужны больше, поэтому мы два забрали сегодня (улыбается). Частями играли хорошо, именно то, что мы хотим видеть от команды. Азарт был, глаза горели.

— Сегодня у вас юбилей — 250 побед на посту главного тренера «Металлурга».

— Очень важно, что за «Металлург» такая цифра. Если посмотреть, все кубки и медали были завоеваны здесь в качестве главного тренера или помощника. Очень приятно.

— Чем был обусловлен выбор вратаря на матч?

— Планировали, что сегодня сыграет Василий Кошечкин.

— В Череповце у него не пошло в дебюте матча.

— Он — взрослый мальчик. Не первый раз в воротах играет.

— Какие ожидания от матча со СКА?

— Для начала хотелось бы сейчас выдохнуть и поспать одну ночь. СКА — хорошая команда с мастеровитыми ребятами. Они моменты не прощают. Будет очень интересная игра.

— Что нужно сделать, чтобы наладить игру на точке? Сегодня два гола было пропущено после вбрасывания.

— Согласен. Сегодня на точке не очень хорошо сыграли. На каждой тренировке работаем над этим элементом. Считаю, что лучше проиграть на точке, но выиграть матч, чем наоборот.