Илья Воробьев: «У нас давно с работоспособностью, блокированными бросками все в порядке. Но не хватает переломного гола»

Сегодня, 21:02
Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (2:3).
«Хорошая игра уровня плей-офф. Жесткая, быстрая, в ней было все. В овертайме мы ошиблись, и это повлияло на результат.
Что потерялось в большинстве? Вот этот момент — надо завершать. Не хватает завершения, финального броска. Она сегодня в плечо попала, вы видели...
Сегодня стройности не хватило? У нас давно с работоспособностью, блокированными бросками все в порядке. Но не хватает переломного гола.
Как здоровье Еременко? У него была серьезная простуда. Долго болел ею. Тренировался первый раз с командой накануне. Будем смотреть по «физике», — цитирует тренера сайт КХЛ.