Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

23 ноября, 20:23

Воробьев — о юбилейной победе в КХЛ: «Относительно давно и вместе с тем недавно работаю в роли главного тренера»

Иван Шитик
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (2:1).

«Хорошая игра. «Салават» хорошо двигался, готовились к тому, что они выйдут обозленные. Первый период был за ними. Второй мы сыграли лучше. Забили в первом, забили во втором и потом отстояли свое преимущество. Здорово сыграл Эдди Паскуале.

Чибисов? Он приболел, как и Артем Земченок.

Было предчувствие выпустить Зернова на ключевое вбрасывание? Чувства — хорошая вещь. Но доверяй, но проверяй — у меня есть статистика на руках.

Что для меня 300 побед в КХЛ? Очень приятно. Достаточно большая цифра, всего 5-6 тренеров, насколько я знаю, достигли такого результата. И я относительно давно и вместе с тем недавно работаю в роли главного тренера, по сравнению с теми ребятами, у кого уже есть такой результат. Поэтому, конечно, несомненно, это приятно», — цитирует тренера сайт КХЛ.

Главный тренер «Меагнитки» Илья Воробьев одержал 300-ю победу в КХЛ в качестве главного тренера и стал шестым тренером, которому удалось достичь этой отметки.

Источник: https://www.khl.ru/news/2022/11/23/505908.html
Илья Воробьев
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Салават Юлаев
2
0
Читайте также
Проблемы Валиевой теперь в прошлом? Камила вернула четверные и тройной аксель
История Андрея Пятницкого: голы «Ливерпулю», интерес «Реала», нелепая травма
Гражданка РФ умерла в Южной Корее после пластической операции
Минэнерго Украины сообщило о временном обесточивании всех АЭС и большинства ТЭС и ГЭС
МИД Молдавии вызвал российского посла из-за перебоев в электроснабжении
Что происходит с детьми-инвалидами в России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Виктор Козлов: «Перед игрой увидел глаза парней. Понимал, что они выходят как на бой»

Заварухин: «В третьем периоде верили до конца, что у нас есть силы вырвать эту игру. Здорово, что повезло»